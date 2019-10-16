Son Dakika Haberleri: 2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü
Son Dakika Güncel 2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü

2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü

37 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası akciğer kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek vefat etti.

2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası akciğer kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek vefat etti.


Kaynarca ilçesi Yenikışla Mahallesi'nde yaşayan Nedim Onay'a (57) 4 ay önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir müddet tedavi gören Nedim Onay gün içerisinde evinde rahatsızlanarak ambulans ile Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onay kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
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