2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
Üye Girişi

2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü

23.02.2021 09:57

MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu (29), hayatını kaybetti.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu (29), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Şeyhmus Mutlu, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Gölcük, Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
11:09 Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
11:05 Akaryakıta ÖTV zammına AK Partili Külünk'ten tepki: 15 Temmuz'a denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor
11:08 İHA'larla Tespit Edilen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
11:03 TSK, terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yöneticisini etkisiz hale getirdi
10:42 Korkuteli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
10:40 Gece yarısı korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
10:37 Fenerbahçe, Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi
10:33 Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Dusan Tadic, İstanbul'a geldi
10:07 Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tanju Tuncel Vefat Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 11:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: 2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement