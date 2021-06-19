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2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu - Son Dakika

2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu

19.06.2021 10:52
2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu, System.String[]

KAYSERİ'de geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kalan iç mimar Mehmet Aci (38), robotik cihaz ile yeniden yürümeye başladı.

KAYSERİ'de geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kalan iç mimar Mehmet Aci (38), robotik cihaz ile yeniden yürümeye başladı. 4 aydır robotik yürüme tedavisi gören Aci, "En büyük hayalim sağlıklı bir şekilde eşimle el ele yürümek ve İstanbul'da gezmek" dedi.

Kayseri'de özel bir işletmede iç mimar olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Aci, geçen yıl eylül ayında iş çıkışı eve geldikten sonra şiddetli baş ağrısı ile uyudu. Gece yarısı beyin kanaması geçiren Aci, ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol tarafı felç kalan ve yürüme yetisini kaybeden Aci, 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Kasım ayında taburcu edilen iç mimar Aci, tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurdu. Aci, fizyoterapistler eşliğinde robotik cihaz ile tanıştı. 4 ay tedavi gören Aci, robotik cihaz ile yeniden yürümeye başladı.

'ROBOTİK CİHAZLA YENİDEN HAYATA TUTUNDUM'Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Aci, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında şiddetli baş ağrısı ile eve geldim. Gece beyin kanaması geçirerek felç kaldım. Bir daha yürüyemedim. Umudumu kaybettiğim bir dönemde Allah'ın ve doktorların sayesinde robotik yürüme cihazı sayesinde yeniden hayata tutundum. Haftanın 6 günü hastaneye gelerek yürümek için tedavi oluyorum. Tedavilerimde en büyük yardımcım eşim Zeynep Aci oldu. Hayalim sağlıklı bir şekilde ayağa kalkıp eşimle birlikte el ele yürümek ve İstanbul'a gitmek. Durumu benim gibi olan kimse yürüme konusunda umutsuzluğa kapılmasın. Azim ve gayretle onlarda yürüyecektir" diye konuştu.'EL ELE GÜZEL GÜNLERE ADIM ATACAĞIZ'Mehmet Aci'nin tedavi sürecinde en büyük destekçisi olan Zeynep Aci ise, "Eşimin beyin kanaması geçirmesi ve sonrası felç kalması hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Ben, eşimi yedirdim, giydirdim her an yanında oldum. O da benim gayretlerimi tedaviyi aksatmadan gelmesiyle boşa çıkarmıyor. Robotik yürüme cihazı ile adım atmaya başladı. Çok zor günleri geride bıraktık. Umarım iyi olacak ve el ele güzel günlere birlikte adım atacağız" ifadelerini kullandı.'OTURAMAYAN HASTA YÜRÜMEYE BAŞLIYOR'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış da, "Klinikte her türlü kas ve iskelet sistemi hastalığı olan vatandaşlarımızı tedavi ediyoruz. Robotik rehabilitasyon da bunlardan biri. Herhangi bir nedene bağlı felç, serebral palsi ya da MS gibi nedenlerle yürüme yetisini kaybeden hastalarımıza yürüme eğitimi veriyoruz. Robotik yürüme ile tedavi bu yöntemlerden sadece bir tanesidir. Hastalarımız belli seanslarda robotik cihaza uygun şekilde giydirildikten sonra yürütülmeye çalışılıyor. Bu yöntemler hastanın kasları zayıflamamış oluyor. Hastanın eklem alanları korunaklı oluyor. Oturamayan hasta yürümeye başlıyor. Bu bizim için çok güzel bir duygu" diye konuştu.


2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu
2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu
2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu
2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu
2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 çocuk babası mimar, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu - Son Dakika


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