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2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu - Son Dakika

2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu

29.05.2021 17:29

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası İsmail Özbek'ten 5 gündür haber alınamıyordu. Özbek'in cansız bedeni, evinin buzdolabında battaniyeye sarılmış şekilde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden 5 günden bu yana haber alınmayan 63 yaşındaki İsmail Özbek'in evinde ölü bulunmasının arkasından kan donduran bir cinayet olayı çıktı.

Kan donduran cinayet! Koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu

UZUN SÜRE HABER ALINAMADI

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde tek başına yaşayan İsmail Özbek'den uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi.

Kan donduran cinayet! Koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu

KOKUNUN GELDİĞİ YERİ BULMAYA ÇALIŞTILAR

İddialara göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

CANSIZ BEDENİ BUZDOLABININ İÇİNDE BULUNDU

Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.

2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu

İsmail Özbek, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu - Son Dakika


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