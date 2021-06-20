2 çocuk kurşunların arasında kaldı! Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izled - Son Dakika

Amerika'nın New York kentinde bir silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Kovaladığı genci, kaldırım üzerinde yakalayan silahlı saldırganın ateş açtığı sırada arada kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtuldu. O sırada etrafta bulunanlar da olayı endişe dolu gözlerle takip etti.

KARDEŞLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bronx bölgesinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda silahlı bir şahıs, kaldırımda kovaladığı 24 yaşındaki gence yakın mesafeden defalarca ateş etti. Bacaklarından ve sırtından vurulan genç, önünde bulunan 5 ve 10 yaşındaki iki kardeşin üzerine düştü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Saldırgan, çocuklara aldırış etmeden yerdeki gence kurşun yağdırmaya devam etti. Kurşunların ortasında kalan çocuklar şans eseri yaralanmazken, korkunç anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırgan ise bir scooter ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YAKALANMASI İÇİN YARDIM İSTENDİ

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan gencin durumunun stabil olduğunu belirtirken, çocukların gözü önünde kurşun yağdıran kimliği belirsiz saldırganın yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.