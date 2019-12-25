2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı

6 saat önce

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı, System.String[]

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.


Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu konferans salonunda İnönü'yü anma programı düzenlendi. Buradaki programda, İsmet İnönü'nün askeri kişiliğinin yanı sıra hayatı ele alındı. İnönü ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından anma programı sona erdi.


Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı
Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü

Son Dakika Haberleri
20:00 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
20:00 Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Son Dakika
20:00 Musa Anter cinayeti davası - Son Dakika
20:00 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
19:55 Metrobüste uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]