Son Dakika Haberleri: 2 Dağcı Donarak Öldü

2 Dağcı Donarak Öldü

25 dakika önce

Ukrayna'da Karpatlar'daki Pop Ivan Dağına tırmanan 8 dağcıdan 2'si donarak can verdi.

2 Dağcı Donarak Öldü, System.String[]
Ukrayna'da Karpatlar'daki Pop Ivan Dağına tırmanan 8 dağcıdan 2'si donarak can verdi.

Karpatlar'daki Pop Ivan Dağı'na tırmanan 8 kişiden 2'si donarak hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Birimi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hava şartlarının kötü olmasından dolayı dağcıların yardım çağrısından 12 saat sonra bölgeye ulaşabildik. Arama kurtarma ekiplerinin donmak üzereyken ulaştığı dağcılardan 6'sı hastanede tedavi görüyor" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

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