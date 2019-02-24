2 Dağcı Donarak Öldü
25 dakika önce
Ukrayna'da Karpatlar'daki Pop Ivan Dağına tırmanan 8 dağcıdan 2'si donarak can verdi.
Ukrayna
'da Karpatlar'daki Pop Ivan Dağına tırmanan 8 dağcıdan 2'si donarak can verdi.
Karpatlar'daki Pop Ivan Dağı'na tırmanan 8 kişiden 2'si donarak hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Birimi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hava şartlarının kötü olmasından dolayı dağcıların yardım çağrısından 12 saat sonra bölgeye ulaşabildik. Arama kurtarma ekiplerinin donmak üzereyken ulaştığı dağcılardan 6'sı hastanede tedavi görüyor" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
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