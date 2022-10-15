2 DAKİKADA 188 GRAM ACI BİBER YEDİ, ÖDÜLÜ KAZANDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde düzenlenen 'Kapya Hasat Şenliği'nde 2 dakikada 188 gram Şili biberi yiyen Yusuf Karahan, acı biber yeme yarışmasının birincisi oldu. Kaş Belediyesi tarafından Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaş Ziraat Odası ve Kasaba Mahallesi Muhtarlığı tarafından 'Kapya Hasat Şenliği' düzenlendi. Kasaba Mahallesi'nde son yıllarda üretimi artan ve bölgeye ekonomik kazanç sağlayan kapya biberini tanıtmak için düzenlenen şenlik yoğun ilgi gördü. Şenliğe, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Erol, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bekik, Salih Usta, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, Kaş Ziraat Odası Başkanı ramazan Süer, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bu yıl 2'ncisi yapılan şenlik alanına, kapya biber ile süslenmiş tak konudu. Şenlik alanında mahallede üretilen ürünler sergilendi. Şenlik kapsamında düzenlenen acı biber yarışmasına 4 yarışmacı katıldı. Yarışmayı 2 dakikada 188 gram Şili biberi yiyen Yusuf Karahan kazandı. Acı biber yerken bazı yarışmacıların gözlerinin yaşardığı görüldü. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere çeyrek ve gram altın hediye edildi. Acı biber yeme yarışmasını kazanan Yusuf Karahan, Yarışmak güzeldi. Acıyı seviyorum. Acı biraz yaktı ama güzeldi dedi. Kapya biberi yemek yarışmasının birincisi Büşra Büyüktekin ise Meyir çorbasını kapya biberle uyarlayıp, daha lezzetli hale getirdim. Birinci oldum. Bunun için çok mutluyum diye konuştu.

Şenlikte kapya biberi yemekleri yarışmasında Ali Aksoy, Mehmet Ali Ümit ve Mehmet Ali Karakurt'tan oluşan üç kişilik jüri, tadım yaptı. Adıyaman yöresi çorbası olan 'Meyir' çorbasını, kapya biberden hazırlayan Büşra Büyüktekin birinci oldu. Yarışmaya katılanlar, kapya tatlısı, kapya keki, kapya dolması gibi çok farklı yemeklerle görücüye çıktı. Yarışmada ilk üç dereceye giren kadınlara, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş yaklaşık 35 bin dönüm örtü altı seranın olduğu çok büyük üretim merkezi. Çok değerli, faydalı, ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler var. Tahin festivali de yaptık. Bal festivali yaptık. Çeşitli ürünlerimiz var. Etkinlikler bu ürünlerin daha fazla tanıtılmasını sağlıyor. Hem çiftçimize, üreticimize moral oluyor dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise İlçe nüfusumunuz yüzde 70'nin geliri, tarımsal üretimden kaynaklanıyor. Kapya biber stratejik bir ürün. En güzel bu bölgede yetişiyor. Kilosu 20 liraya alınıyor. Üretimin artması, pazarın gelişmesi için kapya biberin tanıtımını yapacağız diye konuştu.