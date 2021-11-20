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2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! - Son Dakika

2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar!

20.11.2021 12:38

İstanbul Esenler'de 5 kişilik hırsızlık çetesi, girdikleri telekominasyon dükkanından 200 bin TL değerinde telefon çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Esenler'de 5 kişi, gözlerine kestirdikleri telekominasyon dükkanından 200 bin TL değerinde telefon çaldı. Hırsızlık anında kayıtta olan güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti. Şahısların hırsızlığı toplam 2- 2,5 dakika içerisinde gerçekleştirdiği belirtildi.

KEPENKLERİ KIRDILAR

Önceki gece saat 02.50 sıralarında Esenler'de meydana gelen olayda otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü araçtan inerek telekomünikasyon mağazasının kepenklerini kırarak açtı. 1'i elinde tabanca olmak üzere 3 kişi dışarıda beklerken, 2 şüpheli içerideki telefon ve tabletleri arkadaşlarına attı. Dışarıdakiler de atılan telefon ve tabletleri otomobilin bagajına taşıdı. Bozuk paraların bulunduğu kasaları sökerek yanlarına alıp dışarı çıkan şüpheliler, otomobilleriyle kayıplara karıştı. Yaklaşık 70 saniye süren soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

200 bin liralık telefon hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı

"2 DAKİKA İLE 2.30 DAKİKA ARASINDA HIRSIZLIĞI BİTİRİYORLAR"

Soygun anına şahit olduğunu söyleyen esnaf Mehmet İncioğlu "Büyük oğlum nefes alamıyorum diye hava almaya caddeye indi. Ufak kardeşi de onu yukarıdan izliyordu. Küçük oğlum bana seslendi 'Baba hırsız var' dedi. Ben hemen içlikle aşağı indim bir yandan da 155'i aradım. Baktım kepengi açmışlar içeriden biri çaldıklarını alttan dışarıya atıyor. Dışarıdaki attıklarını bagaja koyuyordu. Ben tam kapıdan çıktım araba hareket etti. Toplasan 2-2.30 dakika sürdü. Biz o sürede anahtarla dükkanı açamıyoruz" dedi.

200 bin liralık telefon hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı

"200 BİN LİRAYA YAKIN MALIMIZ ÇALINDI"

Telekomünikasyon mağazası sahibi Yaşar Özer "Stantların hepsi teşhir cep telefonlarıyla doluydu. 70 saniyede mağazayı boşaltıyorlar. 100 bin liralık teşhirdeki telefon ve tableti alıyorlar. Kepengi iki kişi kaldırıyor, araçla yanaşıyorlar. Toplamda 5 kişiler biri araçta, bir kişi silahlı. O iki kişi 70 saniyede tüm telefonları stantlardan alıyorlar. Kasadaki bozuk paralar oluyordu onları da kasayla almışlar. Cihazların üzerinde olduğu kitlerle birlikte toplamda 200 bin liraya yakın bir zararımız var. Ana depoya girmemişler orada 300 bin liraya yakın stok vardı" diye konuştu.

200 bin liralık telefon hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar!

Telekomünikasyon, Türk Lirası, Hırsızlık, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! - Son Dakika
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