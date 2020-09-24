2 dakikada 40 koli elektronik eşyayı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir 'de maskeli 6 hırsız, otomobiller için toptan elektronik malzemeler satan bir dükkana girdi. Şüpheliler, 2 dakikada 200 bin lira değerinde araç kamerası ve monitörü çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Sabah 06.30 sıralarında otomobiller için toptan elektronik malzeme satan bir dükkanın önüne gelen maskeli 6 kişi, önce araçlarının üzerine çıkarak alarmı etkisiz hale getirdi, daha sonra içeri girdi. Hırsızlar 2 dakika içinde 40 koli içinde bulunan 200 bin lira değerindeki araç kamerası ve monitörleri araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada durumu fark eden mahalle sakinleri hırsızları bağırarak korkutup durdurmaya çalıştı fakat bu işe yaramadı. Maskeli hırsızlar araçlarına yükledikleri malzemeler ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Dükkan sahibi Mehmet Samsa, daha sonra kendisine ait ürünlerin bir yerde satılmaya çalışıldığı haberini alınca polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 5 koli malzemesini geri aldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların beyaz bir minibüs ile dükkanın önüne geldiği, bir hırsızın aracın üzerine çıkarak alarmı kapatmaya çalıştığı, içeri giren hırsızların kolileri araca yüklediği ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

"2 BUÇUK DAKİKA İÇİNDE 200 BİN LİRALIK MALIMIZI ÇALDILAR"

Dükkan sahibi Mehmet Samsa, "Pazartesi sabahı saat 06.30'da 6 kişi bir araçla buraya yanaşıyorlar. Bir kişi yukarıdaki lamba ve alarmımızı patlatıyor. Diğer kişiler kapımızdaki 3 kilidi patlatarak içeri giriyor. Yaklaşık 2 buçuk dakika içinde 200 bin liralık malımızı çaldılar. Daha sonrasında müşterilerimizin aracılığıyla bir yerde malımızın satıldığını öğrendim. Polisle baskın yaptık. 5 koliyi ele geçirdi polisler. Şimdi devamını bulmaya çalışıyorlar. Yetkililerden ricam inşallah devamını da bulurlar. Çok profesyonelce çalışmışlar, yani hepsi maskeli eldivenli. 2 buçuk dakika içinde 40 koli malımızı alıp götürmüşler. Yukarıda komşular görmüşler. Bağırmış çağırmışlar, bir şeyler atmışlar. En sonunda bir komşumuz sağ olsun silahımı getir deyince onlar korkuyorlar zannedersem basıp gidiyorlar. Çalınan malzemelerimiz elektronik ağırlıklı araç monitörü, araç teybi gibi kolayca satılabilecek malzemeler." dedi.

- İstanbul