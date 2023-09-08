2 dakikada geri döndüler! Macaristan\'dan Sırbistan\'a soğuk duş

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Macaristan kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Macaristan kazandı.

MACARİSTAN 2 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

10. dakikada Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Macaristan maçı 2-1 kazanırken goller 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban'dan geldi.

GELECEK MAÇLAR VE PUAN DURUMU

Macaristan 10 puana ulaşırken, Sırbistan 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Sırbistan deplasmanda Litvanya'ya konuk olurken, Macaristan bu kez evinde Çekya ile mücadele edecek.