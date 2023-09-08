2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş - Son Dakika

2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş

2 dakikada geri döndüler! Macaristan\'dan Sırbistan\'a soğuk duş
Son Güncelleme: 08.09.2023 01:00

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Macaristan'ın gollerini 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban atarken, Sırbistan'ın tek golünü 10. dakikada Attila Szalai kendi kalesine attı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 87 dakika sahada kaldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Macaristan kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Macaristan kazandı.

MACARİSTAN 2 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

10. dakikada Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Macaristan maçı 2-1 kazanırken goller 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban'dan geldi.

GELECEK MAÇLAR VE PUAN DURUMU

Macaristan 10 puana ulaşırken, Sırbistan 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Sırbistan deplasmanda Litvanya'ya konuk olurken, Macaristan bu kez evinde Çekya ile mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Macaristan, Sırbistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş - Son Dakika


Son Dakika
01:00 2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş
00:44 Yunanistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi! Çatılarda hala kurtarılmayı bekleyenler var
00:42 Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nı rahat yendi
00:31 Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi
00:07 ABD Başkanı Biden, katıldığı Onur Madalyası törenini aniden terk etti
00:03 Bu sezon ikinci kez başına geldi! Attila Szalai, milli takımda da kendi kalesine gol attı
00:00 Sermaye Piyasası Kurulu, 3 yeni şirketin halka arzını onayladı
23:30 Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımı ''Geleceği görmüş'' dedirtecek cinsten
23:04 Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
22:49 Son Dakika: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 01:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: 2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement