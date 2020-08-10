2 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde kazma ve kürek ile ormanlık alanda define arayan 2 kişi, Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Kozan'a bağlı Eskimantaş Mahallesi Kızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zeki Ö.(54) ve Salih S. (56) isimli kişiler ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık alanda kazma ve kürek ile define aramaya başladılar. Yapılan define kazısı ile ilgili olarak ihbar alınması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık alanın altında kazma ve kürekle define aradıkları esnada 2 şahıs jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekipleri, 2 defineciyi gözaltına alırken, yaptıkları kazılarda herhangi bir tarihi eseri bulamadıkları ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, şahısların define aramakta kullandığı kazma ve küreğe el koydu.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ADANA