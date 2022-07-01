2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu - Son Dakika
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2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu

01.07.2022 22:51
2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbeti'nde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu - Son Dakika
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