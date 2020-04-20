2 doğasever 4 metre kara rağmen Mercan Dağları'na tırmanış yaptı - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğa tutkunu iki kişi, beyaz örtüyle kaplı Mercan Dağları'ndaki 3 bin rakımlı Şahverdi zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, hava sıcaklığının artması ve karların erimesiyle oluşan doğal güzellikler ilgi çekici manzaralar sunuyor.

Çetin geçen kışın ardından derelerin coşkuyla aktığı ve rengarenk çiçeklerin açtığı ilçede, doğa tutkunu Hasan Çetin ve Akın Gedik, yaban hayatı varlığı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mercan Dağları'ndaki 3 bin rakımlı Şahverdi zirvesine zorlu bir tırmanış yaptı.

Karda yaklaşık 6 saat yürüyerek zirveye ulaşan Çetin ve Gedik, karla kaplı zirvelerin fotoğrafını çekti.

Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi. Zorlu bir yolculuk sonrası zirveye ulaştıklarını belirten Çetin, "Günün erken saatlerinde başlayan yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürdü. Zor ve yorucu bir parkuru tamamladık. Toplamda yaklaşık 7 kilometre yol yürüdük." dedi.

Çetin, zirveye ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yolda ayı ve dağ keçileri ile karşılaştık. Bizim şu anda tırmandığımız yerde yaklaşık 3-4 metre kalınlıkta kar kütlesi var. Biz 5 saat önce ilkbaharı yaşarken, 5 saat sonra tamamen kışın ortasında vakit geçirdik."

Ovacık'ın doğa sporlarına çok elverişli olduğunu dile getiren Akın Gedik ise zirvelerdeki yaban hayatını ve doğal güzellikleri fotoğraflamak için dağlara tırmanışlar yaptığını anlattı.