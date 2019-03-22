2. Doğu Anadolu Alışveriş Festivali Başladı

Erzurum
'da düzenlenen ve önemli markaların mağazalarda indirim uygulayacağı 2. Doğu Anadolu Alışveriş Festivali açıldı.
Valilik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AK Parti
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu
'nun destekleriyle MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezince (AVM) düzenlenen festivalin açılışı Tarihi Taşmağazalar Çarşısı'nda gerçekleştirildi.
Kentin tanıtımı amacıyla yapılan festivalin açılışında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu, İranlı sanatçı şarkılar söyledi.
Açılışta, aralarında İranlı turistlerin de bulunduğu vatandaşlar şarkılara eşlik edip oynayarak gönüllerince eğlendi.
MNG AVM'de devam edecek festivalde, söz konusu alış veriş merkezindeki büyük markalar mağazalarında indirim uygulayacak, İranlı sanatçılar konser verecek, bar ekipleri gösteriler sunacak.
Çeşitli yarışmalar da düzenlenecek festivale ilişkin AA muhabirine bilgi veren MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan
Süer, Doğu Anadolu Bölgesi
'ne 2017'de yatırım yaparak AVM açtıklarını ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası halkın üzerindeki yorgunluğu azaltmak ve ekonomiyi canlı tutmak için bu projeyi yaptıklarını söyledi.
Süer, festivali de bu yıl ikinci kez düzenlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Birincisini düzenlediğimiz festivalde 70 bin İranlı olmak üzere üç günde 600 bin kişi ağırlamıştık. Şu an özellikle Nevruz Bayramı
tatili için yola çıkan tüm İranlılar Erzurum'da mola veriyor ve festival için büyük rağbet gösteriyor. İkincisini düzenlediğimiz bu projede bugün bu işi sadece özel firmaya mal etmemek ve esnaflarımızı da desteklemek için açılışı bölgenin en eski esnaflarının bulunduğu Taşmağazalar Çarşısı'nda yaptık. Şu anda 62 otobüs Erzurum'da mola verdi ve bu festivale katılıyor. İnanıyoruz ki bu festivale geçen yıl katılan 600 bin kişi sayısı bir milyona ulaşacak."
Bu festivallerle bölgenin moral ve motivasyon bulduğunu ancak festivalin sadece alışveriş çılgınlığı olmadığını belirten Süer, şu ifadeleri kullandı:
"Türk milleti için alışveriş yapmak bir ihtiyacı karşılamak kadar aslında sosyal zaman geçirmektir. Festivalde İranlı sanatçılarımız konser verecek, büyük markalarımız yüzde 50-60'a varan indirim yapıyor, sıra gecesi ekiplerimiz konser verecek, bar ekiplerimiz gösteri sunacak. Festivalde sürpriz hediyeler verilecek, yarışmalar yapılacak. Festival, pazarlarımızı ve esnafımızı ayakta tutmak kadar toplumumuzun moral ve motivasyonunu da yükseltmek açısından da önemli."
Açılışına Süer'in yanı sıra milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile vatandaşların da katıldığı festival, 3 gün sürecek.