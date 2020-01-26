2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

2 dönüm ormanlık alan yandı
16 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz