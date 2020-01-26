2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

2 dönüm ormanlık alan yandı

16 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.

2 dönüm ormanlık alan yandı

Seydikemer, Gölbent, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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