2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz - Son Dakika

2 doz aşı olan öğrenciye, saç tıraşı ücretsiz

HES uygulamasından 2 doz aşı olduğunu belgeleyen öğrenciye saç tıraşı bedavaya yapılıyor

Genç berber, kampanyası ile hem aşıya teşvik hem de öğrencilere jest yapıyor

ANTALYA - Antalya'da bir berber korona virüse karşı en etkili yöntem ola n aşılamayı teşvik için 2 doz aşı yaptıran öğrencilere saç tıraşını bedava yaptı.

Kepez ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede 3 yıldır berber dükkanı işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, korona virüsün ortaya çıkmasıyla işletmesi de kapanınca zorluklar yaşadı. Müşteri portföyünün çoğunluğunu öğrenciler oluşturan Avuçcular, üniversitelerin kapanmasıyla birlikte iş yükünün büyük çoğunluğunu kaybetti. Yeni dönemde üniversitelerin açılması bölgedeki esnaflar kadar berber Avuçcular'ı da sevindirdi.

Avuçcular hem korona virüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize aşı bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti. Kampanyanın şaka olduğunu zanneden öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Aşıya teşvik"

Öğrencilerin yoğun olduğu bir yerde hizmet verdiğinin altını çizen Avuçcular, geçen yıl pandemiden dolayı kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Aşılanmanın artmasıyla birlikte pandeminin zayıflamaya başladığını dile getiren Avuçcular," Okullarda açıldı. Üniversite öğrencilerimiz de gelmeye başladı. Bu durum bizi de mutlu etti. Aşı olan gençleri ödüllendirmek, olmayanları ise teşvik için bir kampanya yapmaya karar verdim. Güzel talepler almaya başladık. HES uygulamasından aşısını gösterdiği zaman tıraşını ücretsiz yapacağız" dedi.

"Ciddi misiniz diye soruyorlar"

İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, " Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, 'siz ciddi misiniz gibi tepkiler alıyoruz'. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız" diye konuştu.

"Faydalı buldum"

Balıkesir'den gelen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Görkem Gökay," Bu kampanyayı öğrenciler için çok faydalı buldum. İnsanları aşıya teşvik ediyor. Bir nedenle aşı olmak isteyebilirler. Dükkanın önünden geçersen şans eseri yazıyı gördüm. Sordum. Diğer reklamlar gibi hava değildi. Tıraşımı da oldum" ifadelerine yer verdi.