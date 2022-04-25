2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

25.04.2022 16:50

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, mayın arama köpeği "Moçi"nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 2 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

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Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı Eşi Hatice'yi öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, müebbet hapsi istendi Eşi Hatice'yi öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, müebbet hapsi istendi

Patlayıcı, Bingöl, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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