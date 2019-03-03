2. Dünya Savaşı'na Kısa Bir Giriş - Snıper Elıte 1
1 saat önce
Eski dönem savaş oyunlarından olan SNIPER ELITE 1 oyunu 2. Dünya Savaşı temalı oyunlar arasından en sevdiğim oyun olmuştur.
Eski dönem savaş oyunlarından olan SNIPER ELITE 1 oyunu 2. Dünya Savaşı temalı oyunlar arasından en sevdiğim oyun olmuştur. Burda geçen hikayeleri sizlerle de paylaşmak istedim.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:27 Kaynak: Youtube
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