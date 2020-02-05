2. Dünya Savaşı'nda düşen uçağın enkazı Karadeniz'den çıkarıldı - Son Dakika
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2. Dünya Savaşı'nda düşen uçağın enkazı Karadeniz'den çıkarıldı

6 saat önce

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı bombardıman için havalanan ve kaybolan Sovyet uçağının enkazı, 75. yıl sonra Karadeniz'den çıkarıldı.

2. Dünya Savaşı'nda düşen uçağın enkazı Karadeniz'den çıkarıldı, System.String[]

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı bombardıman için havalanan ve kaybolan Sovyet uçağının enkazı, 75. yıl sonra Karadeniz'den çıkarıldı.

2. Dünya Savaşı sırasında Hitler döneminde Almanya'yı bombaladığı sırada Rusya'nın Güney bölgesinden kalkan PE-2 tipi Sovyetler Birliği yapımı savaş uçağı ortadan kaybolmuştu. 1945 yılında ortadan kaybolan Sovyet savaş uçağı o tarihten sonra bulunamadı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Rusya'nın Karadeniz kıyılarında yapılan deniz tabanı araştırmaları sırasında bir uçak enkazı tespit edildi. Bunun üzerine Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Epron isimli araştırma gemisi, enkazın bulunduğu noktada enkaz çıkarma çalışmalarına başladı.

Dün gece saatlerinde ise ekipler tarafından Sovyetler Birliği'ne ait PE-2 tipi uçak, Krasnodar bölgesinin 80 kilometre açığında denizin dibinden çıkarıldı. Çıkan uçağın gövdesinde Sovyetler Birliği'nin simgesi olan Kızıl Yıldız sembolünün hala zarar görmediği görülürken, 75 yıl sonra ortaya çıkan uçak Rusya'da büyük heyecana yol açtı. Uçağın uzmanlar tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından Rusya'da bulunan bir savaş müzesinde sergileneceği öğrenildi.

(İHA)

Sovyetler Birliği, Karadeniz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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