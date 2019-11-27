Son Dakika Haberleri: 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru
Son Dakika Güncel 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru - Son Dakika

2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru

6 saat önce

Düzce'de, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Düzce Kabak ve Kestane Festivali'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceği bildirildi.

2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali'ne doğru, System.String[]

Düzce'de, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Düzce Kabak ve Kestane Festivali'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceği bildirildi.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgesel ve ulusal değeri yüksek olan ve coğrafi işaret kazanmak açısından büyük önem arz eden Düzce kabağı ile kestanesini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalin bölgede tek olduğu belirtildi.

Festival kapsamında birbirinden farklı lezzetlerin meraklıları ile buluşacağının ifade edildiği açıklamada, 29 Kasım saat 14.00'de Düzce Belediyesi önünde başlayacak festivale tüm vatandaşlar davet edildi.

Aralık, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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