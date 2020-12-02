2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi - Son Dakika

2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi

02.12.2020 12:24
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi, System.String[]

2. el otomobil piyasasındaki yükseliş yedek parça fiyatlarına da yansıyınca vatandaşlar 'çıkmacı' diye tabir edilen 2. el parça alım satımı yapan esnafın yolunu tuttu.

2. el otomobil piyasasındaki yükseliş yedek parça fiyatlarına da yansıyınca vatandaşlar 'çıkmacı' diye tabir edilen 2. el parça alım satımı yapan esnafın yolunu tuttu. Nerdeyse tüm marka ve model araçların yedek parçalarının bulunduğu çıkmacılar da hurdaya ayrılan araçların özellikle yürür aksamı denilen motor ve şanzıman gibi kısımlarına vatandaşlar yüzde 70 daha ucuza sahip oluyor.

Yurt genelinde 2. el araç piyasasında yaşanan artış araç yedek parça fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Çoğu ithal olan yedek parça fiyatlarına korona virüs (Covit-19) pandemesinden dolayı üretimde yaşanan aksaklıklar ve döviz kurundaki yükselişte eklenince geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkan parça fiyatlarında dolayı vatandaşlar emsallerine göre aradıkları yedek parçaya çıkmacılar sayesinde yüzde 70'e kadar ucuza ulaşıyor. Kaza yapan ya da aracında arıza meydana gelen vatandaşlar araçlarının tamiri için gerekli yedek parçaya çıkmacı diye tabir edilen 2. el parça satıcıları aracılığıyla kolaylıkla ulaşabiliyor.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır çıkma yeden parça satışı yapan Enes Arı, ikinci el yedek parça satışı ve fiyatları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların neredeyse tüm marka ve modellerdeki araçların çıkma yedek parçalarına ucuza ulaşabildiklerini söyledi.

"Yurt dışından da parça ithal olmadığı için Türkiye genelinde yeden parça konusunda sıkıntı var"

Arı, sadece kaza yapan araç sahiplerinin değil araçlarında arıza oluşan vatandaşların da kapılarını çaldığını ifade etti. Kendilerinin çoğu zaman kazalardan dolayı hurdaya ayrılan ya da arızasının yapım maliyeti yüksek tutan araçları alarak yedek parça olarak değerlendirdiklerini dile getiren Ener Arı, bu sayede ithal olan yedek parçaya ödeme yapılmadığı için de cari açığın artmasının önüne geçtiklerini kaydetti. Arı, araç sahiplerinin genelde oto şanzıman, motor ve kaporta aksamı konusunda sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, "Yurt dışından da parça ithal olmadığı için Türkiye genelinde yeden parça konusunda sıkıntılar var. Dolar kurunun bu sıkıntılarda büyük etkisi var. Mesela 2 yıl önce 80 TL olan bir parça şuanda 400 TL civarında. Vatandaşlar bize geldiklerinde ise 1 yıl önceki fiyattan yedek parçaya bulabiliyorlar. 400 TL olan bir parça bizde 150-200 TL'den alınabiliyor" dedi.

"Yurt dışından ithal olarak gelen 7 bin TL'lik şanzıman bizlerde bin 500 TL"

Araç sahiplerinin ihtiyaçları olan yedek parçaya hem orijinal hem de sıfırına göre yüzde 70 kadar ucuza sahip olabildiklerini belirten Arı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Genelde bize motor ve kaporta aksamından dolayı geliyorlar. Şanzımanın yenisinin üretimi olmadığı için genellikle çıkma olarak tercih ediyorlar çünkü sıfırı bulunmuyor. Yurt dışından ithal olarak gelen 7 bin TL'lik şanzıman bizlerde yani çıkmasını bin ile bin 500 TL arasında bulunuyor. Çıkma parçalar temizlik ve bakımı yapılıp, testi yapıldıktan sonra veriyorlar. Vatandaşlar istedikleri bir parçayı yüzde 70 ucuza alıyorlar. Şuanda döviz kurundan dolayı fiyat yüksek olduğu için çıkma ama orijinal olarak bizden alabiliyorlar." - AFYONKARAHİSAR

2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi
2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi

Otomobil, Döviz, Afyon, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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