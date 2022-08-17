2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek?

17.08.2022 09:44

Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.

Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?

Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek? - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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