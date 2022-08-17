Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?
Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek? - Son Dakika
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.