Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › 2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek? - Son Dakika

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