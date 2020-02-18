2. el araçta yükselişe dikkat - Son Dakika
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2. el araçta yükselişe dikkat

6 saat önce

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, sıfır araç üretiminin azalması ve kredi faizlerinin düşmesinden dolayı 2. el araç fiyatlarının sürekli yükseldiğini, üretimin artmasıyla fiyatların düşüşe geçebileceğini söyledi.

2. el araçta yükselişe dikkat, System.String[]

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, sıfır araç üretiminin azalması ve kredi faizlerinin düşmesinden dolayı 2. el araç fiyatlarının sürekli yükseldiğini, üretimin artmasıyla fiyatların düşüşe geçebileceğini söyledi.


Fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı, sattıkları aracı aynı fiyatla yerine koyamadıklarını belirten Başkan Zerey, "İkinci el araca talep yüksek. Talepten dolayı fiyatlar yükseldi. Talep böyle devam ederse yükseliş de devam eder. Muhtemelen sıfır araç üretimi arttırılacaktır. Artırıldığı zaman bu fiyatlar mutlaka düşer. Sıfır araç üretimi eski haline geldiği zaman düşüş olur" dedi.


Galericiler nöbetçi noter uygulamasından memnun


Başkan Zerey nöbetçi noter uygulamasının esnafları sevindirdiğini belirterek, "Esnafımız bu uygulamadan çok memnun. Hafta sonu araç satışımız arttı. Hafta sonunu hem tatil amaçlı hem de ticari amaçlı değerlendirmiş olduk" diye konuştu.


2. el araç alacaklara uyarılarda bulunan Zerey, "Araç alacakların şuna dikkat etmesini isteriz: Fiyat cazip oluyor, vatandaşımız Türkiye'nin her hangi bir yerine gidiyor ama araçlar denildiği gibi çıkmayabiliyor. Ekspertiz yaptırılarak gidilirse daha sağlıklı olur. Bununla ilgili sürekli şikayetler geldiği için, dernek olarak tüm dünyaya örnek olsun diye araç ayırt etmeksizin tüm aldığımız araçları ekspertiz yaptırarak müşteriye sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Fatsa, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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