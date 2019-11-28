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Son Dakika 3. Sayfa 2. el dükkanı alev topuna döndü - Son Dakika

2. el dükkanı alev topuna döndü

6 saat önce

2. el dükkanı alev topuna döndüMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden bilinmeyen bir nedenden 2'ci el dükkanı alev topuna döndü.

2. el dükkanı alev topuna döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden bilinmeyen bir nedenden 2'ci el dükkanı alev topuna döndü.

Akşam saatlerinde Turgutreis mahallesi Mehmet Hilmi caddesi üzerinde bulunan 2'ci el eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrasında dükkan alev topuna döndü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Meraklı gözlerle yangını izleyen vatandaşlar itfaiyenin geç kaldığını iddia etti.

2. el dükkanı alev topuna döndü

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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