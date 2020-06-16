2. El Oto Pazarı hareketli başladı - Son Dakika

2. El Oto Pazarı hareketli başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir kurulmayan 2. El Oto Pazarı uzun bir aradan sonra ilk kez açıldı.

2. El Oto Pazarı hareketli başladı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir kurulmayan 2. El Oto Pazarı uzun bir aradan sonra ilk kez açıldı.


Pandemi kısıtlamaları çerçevesinde Mart ayında kapılarını kapatan 2.El Oto Pazarı uzun bir aradan sonra yeniden açıldı. Sıfır araç piyasasında beklemeler yüzünden ikinci el araç piyasasına ilgi oldukça arttı. 2. El Oto Pazarında ilk gün olması nedeniyle çok yoğun ilgi olmadığını belirten vatandaşlar araç fiyatlarının son 15 gün içinde yükseldiği ifade ettiler.


Vatandaşlar yeni araç alacaklara ileri tarihlere gün verildiğini belirterek " Beklemek istemeyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldiler. Bu da fiyatların son 15 gün içinde hızla artmasına neden oldu. Bir de bankalar faizleri indirince araba piyasasına ilgi fazlasıyla arttı" dediler. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. El Oto Pazarı hareketli başladı - Son Dakika Ekonomi

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