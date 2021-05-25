2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var - Son Dakika

2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var

25.05.2021 10:10

Ticaret Bakanlığı, 2. el oto satışı için yeni bir dönem başlatıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabilecek ve raporsuz satış yapan işletmeler ceza alacak. Öte yandan bakanlık yazısında 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi de istendi.

Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

8 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU OLMAYACAK

Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.

YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEYENE YAPTIRIM

Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

KRİTİK İŞLEV GÖRÜYOR

Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor. Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların "makyajlanarak" sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor.

2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var

Ekspertiz, Otomobil, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (7)
  • Cemil: Galeriler ve bu işi ticari yapanlara zorunlu onlarda galiri adına değildi bir tanıdıklarının adına alım satım yaptıkları için zorunlu expertiz raporundan kurtuluyorlar olan vatandaşa yine. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Saçma: 8 yaş altı araba değil mi? Sanki sıfır araba gibi para istiyorlar milleti zerre düşünmüyor bu baştakiler. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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