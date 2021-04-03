2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi - Son Dakika

2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi

03.04.2021 09:25

Samsun'da 2. el oto pazarı esnafı, ikinci el otomobil satışlarının bıçak gibi kesildiğini, haraketliliğin sadece 30 bin TL ile 100 bin TL'lik araçlarda internet üzerinden olduğunu söyledi.

Samsun'da 2. el oto pazarı esnafı, ikinci el otomobil satışlarının bıçak gibi kesildiğini, haraketliliğin sadece 30 bin TL ile 100 bin TL'lik araçlarda internet üzerinden olduğunu söyledi.

Geçen yıl peynir ekmek gibi otomobil satan galericiler, son 5 aydır işlerin olmamasından yakınıyor. 2. el otomobil satışlarının az da olsa düşük fiyatlı otomobillerde olduğunu belirten galericiler, düşük fiyatlı arabaların internet üzerinden satıldığını, kendilerinin ise iş yapamadıklarını ifade etti.

"Hareketlilik 50-60 bin TL'lik arabalarda var onları da biz alamıyoruz"

Piyasadaki hareketliliğin daha çok 50-60 bin TL'lik arabalarda olduğunu belirten galerici Hüseyin Kandemir, "Durumumuzun iyi olmadığı gayet açık ve net. Biz önceden cumartesi ve pazar günleri dükkanlarımızı açıyorduk. Bu sistem ortadan kalktı. Hafta sonu kısıtlaması geldiğinden beri bizi düşünen kimse yok. Zaten iş de yok. Geçen sene 100 bine aldığımız arabalar bu yıl 200 bin TL oldu. Kredi faizleri de arttı. Kredi çekilmediği için de insanlar araba alamıyor. Piyasada hareketlilik var diyorlar. Hareketlilik olan arabalar 50-60 bin TL civarındaki arabalarda. Onları da biz bulup alamıyoruz. Çünkü müşterilerin talepleri 50-60 bin TL'lik arabalarda bile büyük. Boya olmasın, km'si az olsun, kazasız olsun istiyorlar. Vatandaş evde sıkılınca 2. el oto pazarına geliyor, bir tur atıp, havasını aldıktan sonra eve gidiyor. Bizim durumumuz bu" dedi.

"Kısıtlamalardan dolayı başka şehirden gelip araba alamıyorlar, çekici ile giden arabalar beğenilmiyor"

Kısıtlama ve pandemi dolayısıyla şehir dışı otomobil alışverişlerinin oldukça düştüğünü, çekici ile gönderilen arabalarda ise itilaf yaşandığını belirten galerici Rıfat Bilgili, "Pazar boydan boya araba dolu. Burada 2020 yılının Kasım ayından beri satılmayı bekleyen arabalar var. Alım gücü artık düştü. Bu süreçte 30 bin TL ile 100 bin TL arasındaki arabalar satılıyor. Onları da alanlar yolda yürütsün mü, sanayide masraf mı etsin? Cumartesi günü oto pazarı kuruluyordu, artık kurulmuyor. Pandemi dolayısıyla oto pazarı olayı bitti. Sosyal medya üzerinden ya da internet sitelerinden araç alım-satımı yapılıyor ama uzak şehirlerden araba beğenen kişiler gelemiyor. Ulaşım yok ya da seyahat izni alamıyorlar. Çekici ile uzak şehre araba ne kadar gönderebiliriz. Alacağı arabanın 1-2 cm çiziğine takılanlar, uzak şehirlerden görmeden araba alıp yanılıyor, sonra da alıcı ile satıcı arasında itilaflar doğuyor. Ticaretin tamamen durduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Ortalama bir binek arabanın fiyatı en az 150 bin TL"

Ortalama bir aile arabasının fiyatının 150 bin TL olduğuna dikkat çeken galerici Ali Acur ise şunları söyledi:

"2. el oto satışında piyasa tamamen durdu. Piyasada belli ve satış yok. Ne alan ne de satan var. Beklememiz sürüyor. Fiyatların düşüp, düşmemesi önemli değil, talep yok. Faizler çok çıktı. Millet parasını araba yerine bankaya yatırıyor. Şu anda kullanmak için iyi bir araba alıyorum derseniz 150 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Küçük araçlarda 150 bin TL'den aşağıya güzel araba bulmak zor."

-İHA-

2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi

Türk Lirası, Otomobil, Samsun, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi - Son Dakika Ekonomi


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