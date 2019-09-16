Son Dakika Haberleri: 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik
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2. el otomotiv piyasasında hareketlilik

48 dakika önce

Sinop ve ilçelerinin tek ikinci el oto pazarına gelen araç satıcıları piyasanın hareketlenmeye başladığını belirtti.

2. el otomotiv piyasasında hareketlilik, System.String[]

Sinop ve ilçelerinin tek ikinci el oto pazarına gelen araç satıcıları piyasanın hareketlenmeye başladığını belirtti.


Son dönemlerde emlak ve otomotiv sektörünün durma noktasına gelmesi sebebiyle alıcı ve satıcıların sıkıntılı zamanlar yaşadığı günlerin yavaş yavaş düzelmeye başladığı belirtildi. Kur ve faiz oranlarının artış göstermesiyle özellikle sıfır otomotivdeki fiyat artışları vatandaşı ikinci el otomobil almaya yönlendirdi. Ancak ikinci el otomotiv fiyatlarının da yüksek olması otomotiv sektöründeki alım satım işlemlerini durma noktasına getirdi. 15 Eylül 2019 Pazar günü Sinop'un tek ikinci el otomotiv pazarına gelen satıcılar sektörün yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını belirterek, satışların geçmiş haftalara göre artış gösterdiğini söylediler. Her marka ve fiyat aralığında aracın bulunduğu herkesin arabasını satabileceği Erfelek yolu üzerindeki ikinci el oto pazarı pazar günleri sabah 07.00'de açılıp 13.00'e kadar sürüyor. - SİNOP

Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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