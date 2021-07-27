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2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü güldürdü - Son Dakika

2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü güldürdü

27.07.2021 00:57
2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü güldürdü, System.String[]

Pandemi sonrası hareketlenen 2. el otomobil piyasasında en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet görmesi sanayi esnafına yaradı.

Pandemi sonrası hareketlenen 2. el otomobil piyasasında en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet görmesi sanayi esnafına yaradı.

Son iki yıldır sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan afaki artış nedeniyle düşük model araç almak zorunda kalan vatandaşlar, rutin bakım ve karşılaştıkları arızalar nedeniyle sanayinin yolunu tutmak zorunda kalıyor. Piyasaya çok fazla sıfır araç girmemesinden dolayı arıza yapan eski model otomobiller, oto tamircilerinin işlerini artmasına neden oluyor.

"Sanayiye eski arabalar daha çok geliyor"

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır otomobil tamir eden usta Caner Akıncı, "Bayram sonrası işler gayet yoğun. Bakım yaptırmayan birçok kişi aracını sanayiye getirdi. Şu dönemde genelde 'hararet' ile ilgili sıkıntı yaşayan araçlar geliyor. Eski arabalar daha çok sanayiye geliyor. Bunlarda hararet ve yağ eksiltme olayı çok oluyor. Yeni arabalarda ise pek sorun olmuyor. Onlar da bakımdan bakıma kendi servislerine gidiyorlar. 2. el otomobillere olan ilgi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor. Bakım ve tamirlerini bize yaptırıyorlar. Hararet yapan bir aracın masrafı, araca ve hararete göre değişiyor. Araba çok hararet yaparsa sorun pistonlara kadar iniyor. Onun da masrafı ağır oluyor. Sadece üst kapak ve conta ile sorun hallolursa o da en az 2,5-3 bin TL bir masrafa yol açıyor. Sıkıntı eğer alt motora kadar iniyorsa en düşük masraf 8-10 bin TL'den başlıyor" dedi.

"En çok hararet sıkıntısı ile karşılaşıyoruz"

Şu anda araçların en çok yaptığı sıkıntının hararet olduğunu ifade eden 28 yıllık esnaf Talat Körpe, "Trafik Samsun'da çok kalabalık olduğu için dur-kalklardan meydana gelen hararet sıkıntısı ile çok karşılaşıyoruz. ya devirdaim ya da hortum patlıyor. Sıfır araç çok üretilmediği için millet kendi arabasına daha fazla bakmaya başladı. Önceden insanlar 2. el bir araç aldığında 2-3 sene biner, sıfır araba alırım diyordu. Şimdi vatandaşlar elindekinin kıymetini daha iyi biliyor. Kendi arabasına bakım yaptıranlar da çok oluyor" diye konuştu.

30 yıldır araba tamir eden usta Nihat Aydemir ise şunları söyledi:

"Şu anda işlerimizde bir hareketlenme var. En çok orta yaştaki arabalar tamir için geliyor. Sıfır araçlar genelde servislere gidiyor. Bize en çok beyinsel ve elektrik arızalarının yanı sıra EGR arızaları geliyor."

Öte yandan Samsun'da bayram sonrası birçok araç sürücüsü uzun yoldan geldikleri için bakım yaptırmak üzere araçlarını sanayiye getirirken, oto tamircileri 2. el araçların piyasada dolaşmasının işlerini arttırdıklarını ifade ettiler. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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