2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oy kullandığı "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerini buldu.

2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oy kullandığı "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerini buldu.


Radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışmasında sonuçlandı. 18-21 Şubat tarihleri arasında bir internet sitesi üzerinden kullanılan 1 milyon 286 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin kararıyla "En iyi radyo", "En iyi radyocu" ve "En iyi radyo programı" başta olmak üzere 25 kategoride seçilen radyocular için Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda ödül töreni düzenlendi. Ünlü sanatçılar ise şarkılarıyla geceye renk kattı. Programa sanat, siyaset, spor ve radyo dünyasının önde gelen isimleri katıldı.


"Herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz"


Programa katılan herkese teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi olarak herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bağcılar'da bir de özel insanlarımız var. Kadınlarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız. Bugün de engelli kardeşlerimizle beraber çok güzel ve farklı bir programda birlikteyiz. Bu programı çalışmaların taçlandığı bir etkinlik olarak görüyoruz. İlk üçe giren radyocu dostlarımızı bizim engelli radyo dinleyicilerimizin oylarıyla beraber enlerini seçmiş olduk. 1 milyon 300 bine yakın oy kullanıldı. Bu da şunu gösteriyor ki program amacına ulaşmıştır. Ben ödül alan ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


"Engellilere yönelik farkındalık oluşturması bakımından önemli bir program"


Erkek programcıları kategorisinde değer katanlar ödülüne layık görülen Ayhan Metin, "2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri, Bağcılar Belediyesi'nin toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturması bakımından önemli bir program. Bu program ile aslında radyocu arkadaşlara, burada ödül alacak olanlara hatta yarışmaya girmiş olanlara bir misyon yüklüyor. Burada ödül alan radyocu arkadaşlarımız engelsiz mikrofon nedeniyle engelli arkadaşlarımızın oylarına tabi oldular. Çok önemli bir organizasyon Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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