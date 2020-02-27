2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oyuyla belirlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oyuyla belirlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada, "www.engelsizmikrofon.org" internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla başarılı bulunan radyocular seçildi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde, hayatını kaybeden radyocular için vefa videosu yayımlandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren radyocuları tebrik etti.

Çağırıcı, "İnsan sahnede olduğu zaman mimikleriyle kendini sevdirebiliyor veya farklı şekilde programlarını birçok insana aksettirebiliyor ama radyocular ekran arkasındalar ve görünmeden kendilerini sevdiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Programda sahne alan Muazzez Ersoy, radyolarda Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine biraz daha yer verilmesini istedi.

Bülent Serttaş ve Metin Şentürk'ün de sahne aldığı gecede, Mustafa Topaloğlu, İbrahim Sadri, Ahmet Selçuk İlkan ve oyuncu Turgay Tanülkü de engellilerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte, deceye giren radyoculara ödülleri verildi.

Ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları şöyle:


1- Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü: TRT İstanbul Radyosu

2- Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü: İbrahim Erkal

3- Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM

4- Yılın En İyi Haber Radyosu: Habertürk

5- Engelsiz Mikrofon Jüri Özel Ödülleri: Ömür Sabuncuoğlu, Salih Keçeci, Asiye Acar, Turgay Tanülkü, Cenk Sarıkaya-Radyo Trafik, Hilal Özgani- Radyo D, Umut Öztürk- Radyo 7, Karadeniz FM- Emrullah Gül, Polis Radyosu-Murat Kazanasmaz

6- Engelsiz Mikrofon Meslek Özel Ödülleri: Afrikalı Ali-Kral FM, Cem Arslan-Best FM- Hopdedik Ayhan-Dadyo Turkuvaz, Kadir Çetin-Number 1 FM

7- Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Best FM- Cem Arslan

8- Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Banu Karakuş-TRT FM

9- Engelsiz Mikrofon Radyoya Değer Katanlar Ödülleri: Ali Baba- İstanbul'un Sesi Radyosu, Sarı Şeker Sema-Radyo D, Yalçın Alaca-CRI Türk, Kanki Canbaz-Kral FM, Gönül Dostu Şener-Kral FM, Ada Vapuru Şakir, İbrahim Sadri-ATV, Habil Ceyhan Mehmet Ercan-TRT FM, Ayhan Metin-Yıldıray Çınar-Meteorolojinin Sesi Radyosu

10- Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu: Alem FM

11- Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Polat Labar- Radyo D

12- Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Süper FM-Duygu Atakan

13- Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı: Talha Bora Öge-Radyo 7

14- Yılın En İyi Konuşan Radyosu: Show Radyo Hakan Demir

15- Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Alaturka-Kerem Albayrak

16- Yılın En İyi Radyo Show Programı: Serdar Gökalp-Alem FM

17- Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Kral FM

18- Yılın En İyi Radyo Haber Programı: Mehmet Can-Radyo 7

19- Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Programcısı: Bay Damar Ersin-Radyo 2000

20- Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Medya FM

21- Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Eftalya-Radyo D

22- Yılın En İyi Radyo Spor Programı: Mehmet Ayan-Lig Radyo-Haluk Kesim

23- Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor

24- Engelsiz Mikrofon Radyo Dostu Ödülü: Can Batmaz-Ant Medya

Bağcılar Belediyesi, Radyo D, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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