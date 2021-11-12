2. Esenler Film Günleri Onur Ödülleri Hülya Koçyiğit ve Burçak Evren'e verildi - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen "Esenler Film Günleri"nin ulusal bölümünde "Onur Ödülleri", usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile sinema eleştirmeni ve tarihçisi Burçak Evren'e takdim edildi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, Kadir Çöpdemir'in sunuculuğunu üstlendiği törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçelerinin İstanbul'un diğer ilçelerine göre yoğun ve genç bir nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Göksu, 2009 yılında, Esenler'in suç işleme noktasında İstanbul'da ilk 3 ilçe arasında yer aldığını, bu yıl ise en az suç işlenen 4 ilçeden birisi olduğunu belirtti.

Bu noktaya kültürel etkinliklerle şehrin sosyal ve kültürel değişimine öncülük ederek geldiklerine dikkati çeken Göksu, 2009'dan bu yana Esenler'de büyük mesafeler kat ettiklerini ifade etti.

Esenler Belediye Başkanı Göksu, sinemaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sinema dediğimiz kendi hikayemizi bulduğumuz, bir taraftan hafızayı, bir taraftan bugünü, bir taraftan dünü, bir de geleceği gösteriyor. Dünümüze işaret ederken bugünü görüyoruz. Dün ile bugün arasında mukayese yapıyoruz. Bir taraftan da bize geleceğe bakma imkanı oluşturuyor. Bu anlamda aslında çok boyutlu, her ne kadar dijital gözükse de bir rol taşıyan sanat sinema. Bu açıdan istiyoruz ki Esenler'in insanları, çocukları beyazperdede dünü, bugünü ve yarını görsünler. Dünü, bugünü, yarını görerek yaşadıkları toprakların farkına varsınlar, hikayesini öğrensinler istiyoruz. Bu yüzden de film günlerini düzenliyoruz."

Törene katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile "Esenler Film Günleri"nin danışmanı, sinema yazarı Suat Köçer de birer konuşma yaptı.

Ulusal onur ödüllerinin sahibi Hülya Koçyiğit ve Burçak Evren oldu

Törende, etkinliğin ulusal bölümünde "Onur Ödülleri" bu yıl, 200'e yakın filmde canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına izler bırakan, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile yazı ve tezleriyle önemli bir yer edinen sinema eleştirmeni ve tarihçisi Burçak Evren'e verildi.

Ödülünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz'ın elinden alan Evren, Esenler Film Günleri'nin önemli bir etkinlik olduğunun altını çizerek, her yıl devam etmesi temennisinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun takdim ettiği, onur ödülünün sahibi Koçyiğit ise "Herkesi bütün kalbimle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. O kadar güzel sözler edildi ki gerek sinema gerek bu ilçe için sonuna kadar hak ediyor. Bu ilk buluşmamız değil. Bu ilçeye Tevfik Göksu Bey, başkanlık ettiği günden beri birçok kez onun kültür ve sanatımıza ne kadar saygılı, özverili, ne kadar gönülden yer açtığına şahit oldum. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu sinema günleri dilerim sonsuza kadar var olur ve bu ilçe insanları da hep bahtiyar olur inşallah." ifadelerini kullandı.

"Kiraz Taste" filmindeki rolü ile tanınan 74 yaşındaki İranlı aktör Hümayun Erşadi ise bu yıl Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülünün sahibi oldu.

Yönetmen Elçin Musaoğlu'nun elinden ödülünü alan Erşadi, konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Bugüne kadar dünyada birçok festivale gittim, Cannes, Venedik gibi. Ama büyük festivallerden ziyade böyle etkinliklere katılmayı daha çok tercih ederim. Çünkü gelen insanlar böyle etkinliklere filmler ve aktörler için gelirler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bu tarz etkinliklere de destek veren bir belediye başkanı görmedim. Çok mutluyum ki bugün Türk sinemasının iki ismiyle tanıştım. Belki yine gelecekte beni buraya davet edersiniz. Çok teşekkür ediyorum."

Törenin ardından konser veren sanatçı Melihat Gülses, Yeşilçam film şarkılarından oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.