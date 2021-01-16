2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti - Son Dakika

2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti

16.01.2021 02:46

2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti "Videolarımız hoplamalı zıplamalı, kaçmalı oluyor" Çektikleri videoları kurgulayıp sosyal medyaya yükleyen esnaflar büyük ilgi görüyor Esnafların yeni hedefi bilim kurgu filmi çekebilmek Isparta'da pandemi nedeniyle işleri yavaşlayan iki esnaf,...

2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti

"Videolarımız hoplamalı zıplamalı, kaçmalı oluyor"

Çektikleri videoları kurgulayıp sosyal medyaya yükleyen esnaflar büyük ilgi görüyor

Esnafların yeni hedefi bilim kurgu filmi çekebilmek

ISPARTA - Isparta'da pandemi nedeniyle işleri yavaşlayan iki esnaf, kısa film çekmeye başladı. Çektikleri videoları efekt programları yardımıyla kurguladıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşan esnafların yeni hedefi bilim kurgu filmi çekebilmek.

Korona virüs pandemisi nedeniyle işleri azalan esnaflar Sadık Tokmakçı ve Murat Sert, kısa metrajlı film çekmeye başladı. Daha önce hobi amaçlı çektikleri videoların sosyal medyada ilgi görmesinden dolayı işi profesyonelliğe dönüştüren esnaflar, görüntülerin kurgusunda efekt programlarını kullanmaya başladı. Kısa filmleri sosyal medyada paylaşan esnaflar, büyük ilgi görüyor.

Hareket halindeki araca atlayarak biniyor, telefondan çay şekeri çıkarıyor

İkilinin çektiği kısa filmler arasında hareket halindeki bir araca atlayarak binme, cep telefonundan çay şekeri çıkarma ve kol saatini vurarak takma gibi görüntüle yer alıyor. Esnaflar profesyonel kamera ile çektikleri görüntüleri efekt programı yardımıyla kurguladıktan sonra yayınlıyor.

"Aksiyon türü çekimler yapıyoruz"

Halı sektöründe hizmet veren Sadık Tokmakçı, kısa film işine hobi amaçlı başladığını belirterek, işi ilerletmek adına efekt programlarını öğrendiğini söyledi. Tokmakçı, "Murat arkadaşımla birlikte bir şeyler yapmak istedik. Onunla başladık. Genelde aksiyon türü çalışmalar yapıyoruz. Videolarımız hoplamalı, zıplamalı, kaçmalı oluyor" dedi.

"En büyük hayalimiz bilim kurgu filmi çekebilmek"

Kısa film alanında projelere devam edeceklerini ifade eden Tokmakçı, "En büyük hayalimiz bilim kurgu tarzında kısa film çekebilmek. O işte de bir hayli efekt kullanacağız. Onunla birlikte bir yerlere varabilir miyiz bilmiyorum ama yapmaya çalışıyoruz. Videolarımıza genelde iyi yorumlar geliyor. O yüzden devam edeceğiz" diye konuştu.

"İşler yavaşlayınca böyle vakit geçiriyoruz"

Takı ve hediyelik eşya işiyle uğraşan Murat Sert de pandemi nedeniyle işlerinin yavaşlamasından dolayı kısa film çekerek vakit geçirdiklerini söyledi. İşin eğlenceli olduğuna değinen Sert, "Film işlerimizi genişleteceğiz. Videolarımızda arkadaşlarımızı da oynatacağız. Çektiğimiz videolardan büyük oranda olumlu yorum alıyoruz. Tabi bazıları gereksiz görüyor. Farklı programlar kullanıyoruz ama çoğu basite alıyor. Bu filmlerle çoğu zaman saatlerce uğraşıyoruz" dedi.

2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti
2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti
2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti
2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti - Son Dakika


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