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2. Etabında bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

2. Etabında bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı

03.09.2021 13:36
2. Etabında bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi öncesi bu bölgelerde bordür çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte tamamlanan altyapı yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Savran, bölgede üstyapı için çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü personellerine kolaylıklar diledi.

İçme suyu hatları yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulan Vefa Küçük Caddesi'nde kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimine de başlayacaklarını kaydeden Savran, bölgede bir daha uzun yıllar altyapı çalışması yapılmayacağını vurguladı.

Savran, "İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyerek güçlü bir altyapıya kavuşturduğumuz Vefa Küçük Caddesi'nde ayrıca telefon, internet, doğalgaz hatları da güçlendirildi. Bu sayede burada artık uzun yıllar kazı yapılmayacak. Ekiplerimiz kısa sürede yaya kaldırımlarını da yenileyerek sıcak asfalt serimine geçecek. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarındaki incelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

2. Etabında bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı

Fen İşleri Müdürlüğü, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 2. Etabında bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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