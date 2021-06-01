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2. etapta anahtarlar dağıtılıyor - Son Dakika

2. etapta anahtarlar dağıtılıyor

01.06.2021 12:12
2. etapta anahtarlar dağıtılıyor, System.String[]

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cihatlı Mahallesi Toplu Konutlar 2. Etap'ta anahtar, tapu ve yapı kullanma ruhsatları hak sahiplerine veriliyor.

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cihatlı Mahallesi Toplu Konutlar 2. Etap'ta anahtar, tapu ve yapı kullanma ruhsatları hak sahiplerine veriliyor.

Altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri tamamlanan 2. Etap Toplu Konutlar'da hak sahipleri dairelerine kavuşuyor. Teslimine başlanan 180 dairenin hak sahipleri, erken saatlerden itibaren Gemlik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne gelerek anahtarlarını almaya başladılar. Yığılma oluşmaması için sağlık tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek işlemleri gerçekleştirilen hak sahipleri, anahtarlarını teslim almanın mutluluğunu yaşadılar. Hak sahiplerine belgeleri Gemlik Belediye Başkan yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan verdi.

Cihatlı'daki 2. Etap Toplu Konutlar'ın haziran ayında teslim edileceği sözünü verdiklerini hatırlatan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak sözlerinde durduklarını ve vatandaşlara dairelerini teslim etmeye başladıklarını söyledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "İnşaatı bitmiş olmasına rağmen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediğimiz 2. etapta hak sahiplerine tapularını, ruhsatlarını ve anahtarlarını teslim ediyoruz. Cihatlı çevresinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmalarımız devam edecek. Gemlik'imizin yeni cazibe merkezi olacak bölgeyi hep birlikte güzelleştirecek, konforlu ve güvenli bir hayat alanı haline getireceğiz." - BURSA

2. etapta anahtarlar dağıtılıyor
2. etapta anahtarlar dağıtılıyor

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2. etapta anahtarlar dağıtılıyor - Son Dakika


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