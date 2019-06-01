Son Dakika Haberleri: 2 ev kül oldu
Son Dakika Güncel Haber

2 ev kül oldu

41 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken, alevler camiye sıçramadan kontrol altına alındı.

2 ev kül oldu, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken, alevler camiye sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre. M.K. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler olayı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek yan tarafında bulunan F.K.'ya ait eve de sıçradı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak köy camisine sıçramasını son anda engelledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
(Turan Ozan Acar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Çorum, Kargı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çorum Belediyesi koridorunda dilenci kadınların yaptığı "pes dedirtti Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 23:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 ev kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]