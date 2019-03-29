Son Dakika Haberleri: 2 Evden 1 Milyon 30 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Kamerada

2 Evden 1 Milyon 30 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Kamerada

44 dakika önce

2 evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada Bir poşetle girdikleri evden valizle çıktılar 2 evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandıİSTANBUL - Kadıköy'de 2 eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3...

2 evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada
Bir poşetle girdikleri evden valizle çıktılar
2 evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de 2 eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız yakalandı. Tutuklanan 3 hırsızın çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi. Hırsızlar bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın, apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.
Kadıköy'de 3 hırsız 12.11.2018 ile 13.12.2018 tarihleri arasında iki ayrı eve girerek ziynet ve takı eşyası çaldı. İsmail H.D., Mehmet G.C. ve Mehmet A.'dan oluşan hırsızlık çetesi girdiği iki evde toplamda 1 milyon 30 bin TL değerinde takı ve ziynet eşyası çaldı. Çete, bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.
Bakırköy'de yakalandılar
Hırsızlık olayı ile ilgili 2018 yılında açılan soruşturmanın ardından evlere giren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri sürdürdüğü çalışmalarından sonunda Bakırköy'deki bir evde 3 hırsızı da kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda da evlerden çaldıkları ziynet ve takıların bir kısmı ile bir adet tabanca bulundu. 3 hırsız da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çete suç makinesi çıktı
Hırsızlık çetesinin suç dosyası da hayli kabarık çıktı. 1979 doğumlu Mehmet G.C.'nin ise 21 adet evden hırsızlık, 3 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet cinsel saldırı ve 11 yıl kesinleşmiş ceza ve 12 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 1976 doğumlu İsmail H.D.'nin 3 adet evden hırsızlık, 1 adet gasp, 2 adet kasten adam yaralama ve 1 adet silahlı kanuna muhalefet suçlarının olduğu ve 1986 doğumlu Mehmet A.'nin ise 4 adet evden hırsızlık, 2 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet mala zarar ve 1 adet sahtecilik suç kaydı olduğunu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Bakırköy, Kadıköy, 3. Sayfa
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