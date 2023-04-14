2. evliliğini gerçekleştiren Hilal Kaplan ile ilgili şok eden iddialar! Yeni kocasının eski eşinden peş peşe açıklamalar - Son Dakika
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2. evliliğini gerçekleştiren Hilal Kaplan ile ilgili şok eden iddialar! Yeni kocasının eski eşinden peş peşe açıklamalar

14.04.2023 12:26

8 ay önce boşanan gazeteci Hilal Kaplan'ın geçtiğimiz günlerde meslektaşı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği anlaşıldı. Sarı'nın eski eşi ise ikilinin evlilikleri sürdüğü sırada görüştüğünü ileri sürerek çeşitli iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini de belirten Asuman Karaca, "Hilal abla diyordu, koskocaman kadın diyordu. Sonunda aldatıldım. Defalarca evli iken Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki altyapı hazırlığı yapılmış" dedi.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt'ten tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan yeniden dünyaevine girdi. Hilal Kaplan, geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ancak Sarı'nın geçen yıl boşandığı eşi, sosyal medya hesabından ortaya dikkat çeken iddialar attı. Asuman Karaca, art arda yaptığı paylaşımlarda aldatıldığını öne sürerek şu iddialarda bulundu: "Aylarca bu iş Eylülde bitmiş olacak cümlesini duydum. Ne bu acele diyordum ben de. 3 ay geçmiş hanımefendi boşanalı verilen sözler varmış belli ki. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu. Ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki! Benim yeterince takipçim olmadığı için yeterince duyulmayacak mı? 2015 yılında hayatıma girdi Tevfik Emre Sarı. Yıllarımı verdim ona bir de bir evlat. Sonunda aldatıldım. Defalarca evli iken Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki alt Yapı hazırlığı yapılmış."

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Emre Efser müstear isimli Tevfik Emre Sarı, Abin Hüseyin Sarı'nın hakkında FETÖ'den yakalama kararı var ve firari, annen Mayıs 2022'de FETÖ'den gözaltına alındı. Artık gerçekleri tüm Türkiye bilecek. Ben bir ahlaksızlık yapmışım gibi bir de tehdit ediliyorum? Bu dünya sizin dünyanız ama öteki tarafta hesap var hesap!Hilal abla kocana söyle beni arayıp tehdit etmesin engelledim kendisini de ulaşmaya çalışıyor."

"EŞİM HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI YOK"

İddiaların ardından açıklama yapan Hilal Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Murat Aslan: Bir önceki haberde 8 ayda yeni evlilik kararını okuyunca, bu şekilde olma ihtimalinin yüksek olacağını yazacaktım yorum olarak ama günah almayım dedim Ramazan günü. Bizi de ilgilendirmez di ama hoş değil. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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2. evliliğini yapan Hilal Kaplan'la ilgili bomba iddialar! Yeni eşinin eski karısı art arda paylaştı 2. evliliğini yapan Hilal Kaplan'la ilgili bomba iddialar! Yeni eşinin eski karısı art arda paylaştı Hilal Kaplan'dan yeni eşiyle ilgili FETÖ iddialarına yanıt Hilal Kaplan'dan yeni eşiyle ilgili FETÖ iddialarına yanıt

Milat Gazetesi, Hilal Kaplan, Tevfik Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. evliliğini gerçekleştiren Hilal Kaplan ile ilgili şok eden iddialar! Yeni kocasının eski eşinden peş peşe açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. evliliğini gerçekleştiren Hilal Kaplan ile ilgili şok eden iddialar! Yeni kocasının eski eşinden peş peşe açıklamalar - Son Dakika
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