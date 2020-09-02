2 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
11.00 Ay-yıldızlı ekip, Macaristan maçı için Sivas'a gidecek.12.15 Millilerin Sivas'ta karşılanması17.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.19.45 Macaristan Milli Takımı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun sahasında kısa bir yürüyüş yapacak.20.00 Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ve aday kadrodan bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.FENERBAHÇE15.00 Enner Valencia basın toplantısı düzenleyecek.17.30 Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar sürecek.13.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ispartakule Futbol Okulu'nu ziyaret edecek.
TENİS12.30 Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Cup'ı anlatacak.
AXA SIGORTA KUPA VOLEY11.00 Arhavi Voleybol - Solhan Spor13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank15.30 Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.16.00 İnegöl Bld. - Altekma18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul BBSK
21.00 Spor Toto - Ziraat Bankkart
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA
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