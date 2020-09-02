2 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar sürecek.13.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ispartakule Futbol Okulu'nu ziyaret edecek.

11.00 Ay-yıldızlı ekip, Macaristan maçı için Sivas 'a gidecek.

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