Son Dakika Haberleri: 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
Son Dakika Güncel Haber

2 Eylül coşkusuyla yürüdüler

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

2 Eylül coşkusuyla yürüdüler, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Etiyopya'da düzenlenen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda ülkemizi temsil ettiği için yer alamadığı yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Turgut Doğandor, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.


İsmet İnönü Caddesi 1 üzerinden başlayan yürüyüşte coşkulu kalabalık, Türk Bayrakları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde başta İzmir Marşı olmak üzere birçok marşı hep bir ağızdan seslendirerek yürüdü. Tiyatrocuların, sporcuların, yöresel kıyafetler giyen halk oyunları ekiplerinin ve klasik otomobil tutkunlarının da eşlik ettiği yürüyüş renkli görüntülere de sahne oldu. Coşkulu kalabalığın yürüyüşü, sempozyumun gerçekleştirildiği Eti Eski Fabrika Alanında son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Etiyopya, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:50:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]