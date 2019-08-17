Son Dakika Haberleri: 2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj
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2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj

13 dakika önce

Türkiyeli fotoğrafçı Uğur Gallenkuş, paralel evren çalışmalarıyla yoksulluk ve refah içinde yaşayan iki farklı dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne seriyor.

Türkiyeli fotoğrafçı Uğur Gallenkuş, paralel evren çalışmalarıyla yoksulluk ve refah içinde yaşayan iki farklı dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne seriyor.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:42 
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