2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj
13 dakika önce
Türkiyeli fotoğrafçı Uğur Gallenkuş, paralel evren çalışmalarıyla yoksulluk ve refah içinde yaşayan iki farklı dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne seriyor.
Türkiyeli fotoğrafçı Uğur Gallenkuş, paralel evren çalışmalarıyla yoksulluk ve refah içinde yaşayan iki farklı dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne seriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:42
Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu