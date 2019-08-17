Son Dakika Haberleri: 2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj
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2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj

6 dakika önce

Türkiyeli fotoğrafçı Uğur Gallenkuş, paralel evren çalışmalarıyla yoksulluk ve refah içinde yaşayan iki farklı dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne seriyor.

2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj, System.String[]
Fotoğraf kolajları ile dünya çapında yankı uyandıran Uğur Gallenkuş, 'paralel evren' çalışmalarında az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerden fotoğrafları yan yana koyuyor. Amacı, iki 'zıt' dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne sermek.

İstanbul'da yaşayan ve 29 yaşında olan sanatçı Gallenkuş, kolajladığı fotoğrafların bir yanında yoksulluk ve savaş koşullarında çekilmiş bir kareyi, diğer yanındaysa huzurlu birkaç tebessümü bir araya getiriyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48 
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