2 farklı dünya, 1 fotoğraf: Sanatçı Uğur Gallenkuş'un insanlara vermek istediği 2 farklı mesaj

Fotoğraf kolajları ile dünya çapında yankı uyandıran Uğur Gallenkuş, 'paralel evren' çalışmalarında az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerden fotoğrafları yan yana koyuyor. Amacı, iki 'zıt' dünyadaki insanların yaşamlarını sanat severlerin gözleri önüne sermek.İstanbul'da yaşayan ve 29 yaşında olan sanatçı Gallenkuş, kolajladığı fotoğrafların bir yanında yoksulluk ve savaş koşullarında çekilmiş bir kareyi, diğer yanındaysa huzurlu birkaç tebessümü bir araya getiriyor.