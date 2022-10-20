2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

20.10.2022 13:57
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı. F.A.'nın 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.'nin ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İzmir haberleri! İzmir'de geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haberleri! İzmir'de geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haber | İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haber | İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2) 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement