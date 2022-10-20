Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı. F.A.'nın 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.'nin ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

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