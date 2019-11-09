2.geleneksel bisiklet şenliği renkli geçti

Malatya'da düzenlenen 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.



Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi önünde 'Minik Pedallarla Büyük Umutlara' temasıyla düzenlenen 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine çocukları büyük ilgi gösterdi.



Çocuklara erken yaşlarda çevre bilinci ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ruhunu aşılamanın önemli olduğunun altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Çocuklarımıza erken yaşlarda spor ruhu aşılayıp bisiklet kullanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine katılımın yüksek olması bizleri mutlu etmiştir. Yeşilyurt'umuzun kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine bir yenisini daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz çeşitlendirilerek devam edecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 2019 yılı faaliyet programında yer alan bu güzel organizasyonumuzda çocuklarımızla, aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız" ifadelerini kullandı.



Ülkemizde gençlerin genellikle futbol, basketbol gibi sporlara daha fazla yöneldiklerine dikkat çeken Nogay, " Bisiklet kullanan insan sayısının artmasını istiyoruz. Bisiklet sağlık ve çevre açısından da son derece faydalıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin uygun caddelerine bisiklet yolları yaparak bu anlamda toplumda farkındalık oluşturduk, çok güzelde geri dönüşler alıyoruz. İlçemizde bisiklet kullanımının yükseldiğine şahit olmak hepimizi sevindirmektedir. Bizler, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi için bisiklet sporunun yaygınlaştırılması gerektiğini, fiziki şartları uygun olan tüm yerleşim yerlerinde bisiklete binen insan sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Oldukça renkli, keyifli ve hareketli anların yaşandığı, çocuklarımızın doyasıya eğlendiği şenliğimizde ortaya çıkan bu güzellikler, Yeşilyurt'umuzun gülen yüzünü, mutlu tablosunu ortaya koymaktadır. Çocuklarımız mutlu, ailelerimiz mutlu ve bizler mutluyuz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır, onların gözlerindeki parıltı ve gülen yüzleri her şeye değer. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan hizmetler, bütün yatırımlarımızın önündedir. Kendini iyi ifade edebilen, öz güveni yüksek, çevresiyle iletişimi güçlü, erken yaşlarda spor yapmaya başlayan çocuklarımızla birlikte geleceğe daha umutlu bakacağız. İnşallah bu tür etkinliklerimizi, daha da geliştirerek her sene tekrarlayacağız. Bugün ki bu güzel anlara katılarak etkinliklerimizin coşku dolu ve hareketli geçmesini sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Şenlikteki aktivitelere katılarak keyif dolu anlar yaşayan çocuklara yarışmalar sonucunda madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve çocuklarını spor yapmaya teşvik eden bütün aile fertlerine teşekkürlerini sundu.



Bu arada Malatya ve çevre illerde düzenlenen Bisiklet Yarışmalarından başarılı sonuçlarla dönen deneyimli bisikletçilerde etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayarak, yaptıkları gösterilerle şenliğe renk kattılar. - MALATYA