2 Genç Girişimcinin Kurduğu Pestil Firması Katar ve Avrupa'ya Pestil ve Köme İhraç Ediyor

Gümüşhaneli iki genç girişimcinin kurduğu pestil firması kendi alanında Türkiye'de ilk olan Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) ürettikleri pestil ve kömeleri ihraç etmeye başladı.

Uzun yıllar gıda sektöründe çalışan Murat Ersin Ok ve Ali İhsan Gürses'in sahibi olduğu firma Harmancık köyünde yeni faaliyete geçen İŞGEM'de üretime başladı. Burada ürettikleri ürünleri 2 farklı marka aracılığıyla 8 Avrupa ülkesine ihraç eden gençler ülke genelinde de yerel zincir marketler ile yol üstü tesislere pestil ve köme temini sağlıyor.



Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren ortaklardan Murat Ersin Ok, kendisinin iç ve dış ticaret kısmında, ortağı Ali İhsan Gürses'in de işin AR-GE, personel ve üretim tarafında olduğunu belirterek, "2015 yılında kurulan firmamız Pestilla çatısı altında Marka Pestil ve Gümüşhane'nin Tadı adlı 2 markamız var. Türkiye genelinde 25 ekstra şehre hitap ediyoruz. 6 tane ana bayimiz var. Yurtdışında da 2 tane ana bayimiz var" dedi.



Geçtiğimiz yazın başında Katar'a iki kez ihracat yaptıklarını, ortalama 8 Avrupa ülkesine de ihracat yaptıklarını kaydeden Ok, "Bunun yanında İstanbul'da yerel zincir marketlerle, diğer 6 bayimiz de Bursa, Eskişehir, Ankara, Akdeniz-Ege, Denizli hattındaki yol üstü tesislerine ürün veriyor. Alan ve tesis yetersiz olduğu için ihracatımızı 2'ye bölmek zorunda kaldık. Normalde yarım konteynerdi. Şuan Almanya merkezli İsveç, Belçika ve Hollanda'ya dağılacak" diye konuştu.



"Paket küçüldü, talep iki kat arttı"



Avrupa ülkelerinde pestil ve kömeye talebin çok fazla olduğunu kaydeden Ok, yaptıkları araştırmalar sonucunda mevcutta 500 gramlık paketleri 300 grama düşürerek talepte artış sağladıklarını belirterek, "Talep çok fazla. Ürünün gramajını düşürdük. Eskiden yarım kiloydu paketler şimdi 300 grama çektik. Böyle olunca da talep iki katı arttı. Geçen yıl ilk ihracatımız 5 paletti, ikinci ihracatımız 6 paletti. Son gelen ihracat 12 palet. İnşallah bundan sonraki süreçte konteyner bazına döneceğiz. Yeterlilik sağlarsak konteyner bazında olacak" şeklinde konuştu.



Ürünler için ahşap tasarımlı bir tanıtım standı kurduklarını dile getiren Ok, "Bu stant İstanbul'da, Akdeniz'de, İngiltere'ye gidecek. İsveç'te de TürkFood marketlerine gidecek" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

