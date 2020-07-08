2 genç kızın öldüğü kazada tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

2 genç kızın öldüğü kazada tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde 2 genç kızın ölümüne neden olan olayla ilgili tek güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay dün akşam saat 22.45 sıralarında Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen 21 yaşındaki sürücü A.I. idaresinde pikap araç önce park halindeki araca ardından da yol kenarında yürüyen Büşra Ülüslar ve Sedef Yılmaz'ıaltına alarak ağır yaraladı ve başka bir araca çarparak durabildi. Ülüslar ve Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan birkaç dakika önce sokakta elektrik kesildi

Yaşanan feci olaydan hemen önce sokakta elektrik kesintisi yaşandığı bu nedenle de olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerinin olmadığı tespit edildi. Olay yerini gören tek güvenli kamerası görüntülerinde ise A.I.'nın kullandığı aracın hızla bir iş yerinin önünde geçtiği ve sesleri duyan vatandaşların peşinden koştuğu görülüyor.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.