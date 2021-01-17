2 genci yutan gölete hendekli önlem - Son Dakika

2 genci yutan gölete hendekli önlem

17.01.2021 13:23

Denizli'de gezmeye gittikleri gölette yolun bittiğini fark edemeyince araçlarıyla birlikte suya giren 5 gençten 2'sinin hayatını kaybettiği olayın ardından, gölete giden yol kazılan hendeklerle ulaşıma kapatıldı.

Denizli'de gezmeye gittikleri gölette yolun bittiğini fark edemeyince araçlarıyla birlikte suya giren 5 gençten 2'sinin hayatını kaybettiği olayın ardından, gölete giden yol kazılan hendeklerle ulaşıma kapatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 8 Ocak günü meydana gelen olayda; Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23), arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Mehmet Erkan, sohbet etmek istedikleri Alaattin Baraj Göleti kenarına yaklaşmak isterken, yolun bittiğini fark edemeyerek aracını hızla sulara doğru sürdü. Süratle sulara dalan araç, 5-6 metre daha ilerledikten sonra stop etti. Aracı kullanan Mehmet Erkan dışındaki diğer 4 genç, araçtan inmeyi başararak yüzerek kıyıya çıktı. Erkan'ın sulara gömülen araçtan çıkamadığını gören Yusuf Konar, onu kurtarmak için kendini çıktığı sulara yeniden attı. Sudan çıkamayan Mehmet Erkan ve Yusuf Konar'ın cansız bedenleri itfaiye ve dalgıç polisler tarafından göletten çıkarıldı.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından harekete geçen Alaattin Mahallesi Muhtarı Sezayi Gezer, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması kendi imkanları kapsamında önlem aldı. İş makinesi ile gölete giden yolda 10'ar metre arayla 5 adet derin hendek kazdıran Muhtar Gezer, gölete giden yolu ulaşıma kapattı. Piknik akanı olduğu için araç trafiğinin yaşandığı gölet yolunda önlem alan Gezer, hendeklerin bir süre sonra kapanabileceği ihtimali üzerine yolu beton duvarla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

İki gencin hayatını kaybettiği olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Alaattin Mahallesi Muhtarı Gezer, "Burası piknik sahası olduğu için araç trafiği çok oluyor. Zaman zaman da gençlerimiz gezmek için buraya geliyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız üzücü olayda, buraya araçlarıyla gezmeye gelen gençlerimiz yolun bittiğini fark edemeyerek araçlarıyla birlikte suya girmişler. Maalesef iki gencimizi kaybettik. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için Alaattin Göletine giden ve gölet inşaatı sırasında yapılan asfalt yolda derin hendekler kazdık. 1 tanesi çok derin olmak üzere kazdırdığımız 5 adet hendek ile araçların göletin kenarına ulaşmasını engelledik. Belki ileride bu hendekler yağışla birlikte dolabilir. Bu yüzden bu yolu beton bir duvarla kapatmak istiyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler, piknikçi aileler ile buraya gezmeye gelenlerin hayatlarını korumak ve var olan riski bertaraf etmek içindir" diye konuştu.

-İHA-

2 genci yutan gölete hendekli önlem
2 genci yutan gölete hendekli önlem
2 genci yutan gölete hendekli önlem
2 genci yutan gölete hendekli önlem

Mehmet Erkan, Acıpayam, Denizli, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 genci yutan gölete hendekli önlem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüslü dondurma açıklaması: Dünyada gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi Bilim Kurulu üyesinden koronavirüslü dondurma açıklaması: Dünyada gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi         
14:13
ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak         
14:06
Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak         
13:05
Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:37
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı         
09:45
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 14:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 genci yutan gölete hendekli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei