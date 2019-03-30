Son Dakika Haberleri: 2 Gencin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

2 Gencin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.

2 Gencin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
Antalya'da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.

Kaza 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan E.Ü. yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra hayatlarını kaybetti.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü E.Ü, kazadan 41 gün sonra tutuklandı. Sürücü hakkında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Ahmet Turan, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır İstanbul'da Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:09:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Gencin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]