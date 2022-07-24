Olay, Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Bosna Hersek'ten İstanbul ve Edirne 'ye turist taşıyan otobüs, dönüş yolunda Edirne'ye geldiğinde durdu. Burada tarihi yerleri gezen turistler, Selimiye Camisi önünde ülkelerine dönmek için otobüse bindi ve araç kentten çıkış için hareket etti. Kısa süre sonra otobüs Kıyık Caddesi'ne geldiği sırada, otobüsün altından çığlık sesleri geldi. Yolcuların sesleri duymasının ardından uyarılan şoför otobüsü durdurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 2 göçmen, tur otobüsü altında kaçmaya çalışırken yanıyordu - Son Dakika

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